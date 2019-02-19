Жители Курил выступили категорически против передачи островов Японии

Курилы — часть России, по-другому и быть не может. Так считают 96 процентов жителей региона. Такие данные озвучили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. По мнению экспертов, итоги проведенного опроса выражают мнение местной общественности и публично ставят точку в теме международного уровня.

Специалисты приезжали на острова, чтобы провести довольно редкий в социологической практике "сплошной опрос". Они посетили даже небольшие поселки, где проживают не более 50 человек. Например, Буревестник на Итурупе и Менделеево на Кунашире. Опрошено две трети взрослого населения. Данные вводили сразу в электронные планшеты, что ускорило обработку результатов.

Вопрос звучал следующим образом: "Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?". Курильские острова территория России – так ответили 96 процентов опрошенных. Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля, было опрошено 7 695 жителей Курил старше 18 лет, передает телеканал "Россия 24".

В областной думе результат назвали ожидаемым. Именно депутаты региона вышли с инициативой провести опрос — а по его итогам приняли заявление. В документе говорится, что парламент полностью разделяет мнение своих избирателей и поддерживает политику президента России. Все притязания на Курильские острова депутаты считают недопустимыми, а домыслы по этому поводу — необоснованными. В заявлении также подчеркивается: Курилы наши и нашими останутся, а власти — должны продолжать работу над их развитием.