Франция пытается обвинить другие страны, говоря о своих социальных проблемах

Франция попыталась переложить ответственность на другие страны, когда речь идет о причинах социальных проблем. В главном управлении внутренней безопасности заявили: кризис, связанный с протестами "желтых жилетов", подогревается извне.

Руководитель ведомства Николя Лернер в интервью газете Le Parisien утверждает: "некоторые за пределами Франции заинтересованы в том, чтобы поставить правительство в трудное положение, и для этого передают фейковые новости".

Интересно, что сначала Лернер заявил, что вообще не будет комментировать расследование по этому поводу в отношении Москвы. А позже это упоминание начисто исчезло из текста.

Ранее с обвинениями в адрес российских СМИ выступил президент Эммануэль Макрон. Министерство иностранных дел России направило в посольство Франции ноту протеста, напоминает телеканал "Россия 24".