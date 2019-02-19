В Италии арестованы родители экс-премьера Маттео Ренци

Родители экс-премьера Италии Маттео Ренци помещены под домашний арест. Об этом сам Ренци сообщил на своей страничке в Facebook. "Если бы я не занимался политикой, мою семью бы не топили в грязи, — написал он. — Если бы я не попытался изменить эту страну, сегодня они бы спокойно жили на пенсии".

Тициано Ренци и Лауру Боволи подозревают в мошенничестве, незаконном банкротстве собственных компаний, использовании поддельных счетов. Маттео Ренци связывает расследование против родных с его политической деятельностью, передает телеканал "Россия 24".

Ренци возглавлял итальянское правительство с начала 2014 по конец 2016 года.