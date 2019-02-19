Врио главы Дзержинского подозревают в получении взятки в размере 20 тысяч долларов

Сергей Грибинюченко, временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинский, экс-глава Пушкинского района области, был задержан по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом СМИ сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области Грибинюченко получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в 20 тысяч долларов, передает ТАСС.