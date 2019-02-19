Шатаут Варламова принес "Колорадо" победу над "Вегасом"

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" одержал победу над финалистом прошлого розыгрыша Кубка Стэнли – "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "эвс".

В составе "Колорадо" выдающийся матч провел российской голкипер Семен Варламов. В игре против "Золотых рыцарей" 30-летний россиянин отразил все 40 нанесенных по его воротам бросков, отстоял на ноль во второй раз в регулярном сезоне НХЛ и помог "Эвеланш" выиграть всухую. Авторами же заброшенных шайб стали Тайсон Джост, Эндрю Агоццино и Мэтт Калверт.

Еще один российский хоккеист в составе "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 19 минут 9 секунд, но отметиться результативными действиями не смог.