Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

Очередной игровой день заокеанской Национальной хоккейной лиги завершался матчем в Лос-Анджелесе, где местные "короли" на своем льду принимали "Вашингтон Кэпиталз". Действующий обладатель Кубка Стэнли выиграл со счетом 3:2 во многом благодаря Александру Овечкину.

Капитан "столичных" своими действиями принес победу клубу. В ворота "Лос-Анджелеса" он забросил две шайбы, одна из которых стала победной. Еще один гол "кэпс" на счету Бретта Коннолли, голевую передачу которому сделал Дмитрий Орлов.

Хоккеисты "Вашингтона" повели в счет с разницей в три шайбы, однако к чести "королей" те не опустили рук и в заключительном периоде усилиями россиянина Илья Ковальчука и Алекса Иафало сократили счет до минимального, но на большее их уже не хватило.

В еще одном поединке дня "Бостон Брюинз" на выезде оказался сильнее "Сан-Хосе Шаркс". В основное время соперники завершили результативной ничьей 5:5, а победителя смогли выявить лишь в овертайме. Победную шайбу забил бостонец Чарли Макэвой. Итог – 6:5 в пользу "Брюинз".