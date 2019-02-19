Лидер нападения хоккейного "Трактора" Райан Стоа сломал ногу

Американский нападающий клуба КХЛ "Трактор" Райан Стоа, который является лучшим бомбардиром челябинской команды в этом сезоне, выбыл до конца чемпионата Лиги из-за серьезной травмы. В матче с "Северсталью" он получил повреждение, а после игры выяснилось, что у форварда перелом ноги.

"К сожалению, Стоа сломал ногу, ему неудачно попала шайба, — цитирует Чемпионат.Ru исполняющего обязанности главного тренера клуба Алексея Тертышного. – Он выбыл до конца сезона". "Трактор" ведет борьбу за попадание в плей-офф и отсутствие американца, на счету которого 11 голов и 16 передач, может сказаться на игре команды.