Красноярская Универсиада представила официальную культурную программу

В Красноярске в преддверии Универсиады-2019 представили культурную программу грядущего спортивного мероприятия. Об этом рассказали на заседании по подготовке зимних студенческих игр, которые стартуют 2 марта. Как сообщила первый замминистра культуры Красноярского края Наталия Гельруд, в городе ожидается настоящий "всплеск культурной жизни".

Большинство учреждений, связанных с культурой, готовят тематические программы. Гостей Универсиады и жителей города ждут краевая филармония, Гранд-холл "Сибирь", "Платинум-Арена Красноярск", художественный музей имени Сурикова, городской дворец культуры. Всего запланировано проведение более 500 мероприятий – от выставок до премьерных спектаклей. Подробную программу можно увидеть на официальном сайте Универсиады.

Для прогулок по Красноярску и его окрестностям разработаны экскурсионные программы по самым известным и популярным местам. Прошедшие обучение гиды проведут желающих по историческому центру, заповеднику "Столбы", покажут часовню Параскевы Пятницы, Красноярскую ГЭС, расскажут об экспозиции музеев Астафьева и Сурикова.

Город ожидает приезда большого числа VIP-гостей, в том числе олимпийских чемпионов. Как рассказала посол Универсиады-2019 Светлана Мастеркова, "это будет самая колоритная Универсиада".

Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019, напоминает ГТРК "Красноярск".