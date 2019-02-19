Мост через Амур: строителям осталось 150 метров до российской стороны

Всего сто пятьдесят метров железнодорожного моста через Амур осталось пройти китайским строителям до соединения с Россией. Уже в марте должна состояться стыковка. Завершение проекта намечено на 2020 год.

Полсотни теплоизоляционных навесов поддерживали комфортную температуру при строительстве. Кроме того, использовалось отопительное оборудование на стальных конструкциях моста. Как отметил ГТРК "Амур" заместитель гендиректора строительной компании Дун Дэхуэй, в столь холодном зимнем климате такой мост строится впервые. "Мы уже построили более 400 метров, осталось 150 метров", — подчеркнул китайский специалист.

Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем имеет неоценимое значение для развития экономики России и отечественной системы транспорта в целом. Планируется, что мост введут в эксплуатацию весной 2020 году. В это же время должны начать работу и основные пункты пропуска. Пока будут работать временные. Поток грузов ожидают в шесть миллионов тонн. Пассажиропоток — три миллиона человек ежегодно.