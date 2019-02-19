"Летел, как бешеный": появилось видео смертельной аварии в Чечне

В минувший понедельник в Чечне столкнулись две легковушки: автомобиль Mercedes вылетел на встречку и врезался в хетчбэк LADA Kalina.

Трагедия произошла 18 февраля в Урус-Мартановском районе. Столкновение было настолько сильным, что водитель и пассажир — 18-летняя девушка — машины отечественного производства скончались на месте.

Еще четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы, в том числе и тяжелые, и были госпитализированы. Очевидцы аварии утверждают, что Mercedes двигался со значительным превышением скорости, а за секунду до столкновения потерял управление: "Он летел как бешеный!"

Сотрудники ГИБДД по Чеченской Республике в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП. По их предварительной версии, причиной аварии стала неисправность легкового автомобиля. По всей видимости, полицейские имели в виду потерявший управление Mercedes.