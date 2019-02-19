Матч "Зенита" и "Фенербахче" рассудят англичане

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список арбитров на предстоящие матчи Лиги Европы. Встречу санкт-петербургского "Зенита" с турецким "Фенербахче" обслужит бригада арбитров из Англии.

Главным арбитром поединка станет один из самых авторитетных судей английской премьер-лиги Майкл Оливер. Его помощниками станут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, Андре Марринер и Кристофер Кавана. Резерным арбитром будет Иан Хуссин.

"Зениту" не впервой играть при судействе Оливера – в 2017 году англичанин работал на выездном матче "сине-бело-голубых" в рамках 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта". Тогда клуб из Северной столицы проиграл со счетом 0:2.