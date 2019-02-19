В Дербентском районе Дагестана блокирован дом с вооруженными боевиками

В одном из домов в Дербентском районе Дагестана, где утром был введен режим контртеррористической операции, правоохранители блокировали дом с предполагаемыми членами так называемой "спящей" ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Боевики оказали вооруженное сопротивление, открыв стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Произошло боестолкновение, среди силовиков раненых нет. Информации об уничтоженных боевиках пока также нет, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах Дагестана. Спецоперация продолжается.

По имеющимся данным, силовики блокировали несколько домов в селе Белиджи. По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике, в районе ищут боевиков и их пособников.