Тренер "Лиона" Женезьо: найти тактику против Месси невозможно

Наставник французского клуба "Лион" Брюно Женезьо, подопечным которого предстоит встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", оценил свои шансы и высказался в адрес лидера каталонцев – аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Лионеля Месси невозможно остановить, — цитирует тренера "Лиона" издание Marca. – Он может приспособиться к любой тактике. Наш план будет заключаться в коллективном ограничении Лионеля в пространстве на поле. Месси оказывает огромное влияние на игру, а это значит, что если Лионель начнет играть не так хорошо, как обычно, то вся "Барселона" будет менее сильной".

По словам Женезьо, "в любом случае матч будет очень сложным": "Главное преимущество "Барселоны" над "Лионом" заключается в их колоссальном опыте выступлений в таких крупных турнирах".