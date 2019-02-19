Виктору Ракову поверить в любовь помогла Смерть

В "Судьбе человека" Виктор Раков, которого впервые зритель увидел и полюбил по роли князя Николая Чечевинского в сериале "Петербургские тайны", признается, что едва не умер с горя, когда жена предала его. Особо тяжело было еще и потому, что соперником оказался бывший товарищ Виктора.

Для того, чтобы вновь поверить в любовь и возможность семейное счастья, потребовалось время. Поначалу, когда они с Ольгой Илюхиной еще не развелись, но уже вместе не жили, актер пробовал отвлечься и посредством алкоголя, и на различных вечеринках. Однако это не помогло.

Хотя, признается актер, после этих событий он перестал быть инфантильным человеком – стал "настоящим мужиком".

Однажды, когда Раков уже работал в легендарном "Ленкоме", на спектакль "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", в котором Виктор играл Смерть, пришла девушка, на которую он сразу обратил внимание. И это было взаимно.

Виктор и Людмила начали общаться. Когда Людмила забеременела, и развод с первой женой был официально оформлен, они узаконили свои отношения.

Вместе Виктор и Людмила уже почти 30 лет. У них растут дочь Анастасия и сын Данила, а актер признается: если бы не Люся, он бы не стал ни заслуженным, ни народным артистом. "Все это благодаря ей", – признается Раков.

Как парню из рабочей семьи удалось поступить в ведущий театральный вуз России? С кем из известных ныне актрис, а тогда еще никому не известных однокурсниц, у него был роман? За что он благодарен Олегу Янковскому? И как объясняет причины болезни своего сына от первого брака, распавшегося из-за предательства жены?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" — народный артист России Виктор Раков.