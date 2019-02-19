Две пермячки полгода не ходят в школу из-за отказа делать Манту

В Перми руководство местной гимназии уже более 5 месяцев не допускает двух учениц до занятий из-за отсутствия у них пробы Манту. Родители сестер выбрали в качестве способа диагностики туберкулеза более прогрессивный метод — тест T-spot, который подтвердил, что девочки здоровы. Однако в учебном заведении отказались принять результаты этих исследований.

В мэрии Перми, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщили, что родители имеют право выбирать альтернативные анализы. Однако руководство школы вправе не допускать ребенка до групповых занятий, если отсутствует соответствующая справка от врача-фтизиатра.

"Всем, кто пользуется другими методами диагностики, нужна справка от врача, подтверждающая отсутствие туберкулеза. Такое заключение может выдать только врач", — пояснили РИА Новости в городском департаменте образования, добавив, что само образовательное учреждение трактовать результаты медицинских исследований не может.