Россия и ОАЭ могут начать разработку легкого истребителя пятого поколения

Создание легкого истребителя пятого поколения стало одной из тем для обсуждения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Специалисты Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ищут возможности для укрепления обороноспособности ОАЭ, в том числе и в плане перспективной боевой авиации, рассказали агентству ТАСС в ФСВТС.

Ранее на выставке IDEX-2019 стало известно, что Эмираты купили у России противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Первые обойдутся ОАЭ примерно в 39 миллионов долларов, вторые – в 12 миллионов.

Легкими истребителями в России традиционно занимается РСК "МиГ". Однако пока только известно, что компания работает над перспективным высотным перехватчиком МиГ-41, который должен сменить в войсках МиГ-31.