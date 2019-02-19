Геологи ищут золото в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии будут искать золото. Залежи драгоценного металла обнаружены в Тырныаузском месторождении. Здесь, как считают в Департаменте по недропользованию Северного Кавказа, находится самое крупное месторождение золота в европейской части России. Ресурсы оценивают примерно в 200 тонн.

Росгеология уже получила все необходимые документы и проводит работы, чтобы оценить перспективы данной территории на наличие драгоценного металла. Завершить реализацию проекта планируется до конца 2020 года, передает ГТРК "Ставрополье".

Гитче-Тырныаузское золоторудное поле находится высоко в горах (около двух с половиной тыс. метров) на площади 4,5 кв километров.