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19 февраля 201915:53

Появилось видео штурма здания с боевиком в Дагестане

РИА Дагестан

Ранее сообщалось, что сегодня в ходе контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана был ликвидирован один боевик.

Штурм заброшенного здания в селе Белиджи был снят на видео, опубликованное РИА "Дагестан".

 

В строении скрывался вооруженный член ячейки террористической организации, выйти и сдаться он отказался.

В ходе перестрелки боевик был уничтожен без потерь. В настоящее время его личность устанавливается.

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