Появилось видео штурма здания с боевиком в Дагестане

Ранее сообщалось, что сегодня в ходе контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана был ликвидирован один боевик.

Штурм заброшенного здания в селе Белиджи был снят на видео, опубликованное РИА "Дагестан".

В строении скрывался вооруженный член ячейки террористической организации, выйти и сдаться он отказался.

В ходе перестрелки боевик был уничтожен без потерь. В настоящее время его личность устанавливается.