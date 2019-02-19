19 февраля 201916:47
Россиянка Родина пробилась в 1/8 финала турнира в Будапеште
В венгерском Будапеште стартовал теннисный турнир среди женщин с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Россиянка Евгения Родина успешно начала свои выступления, в первом матче одержав победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой.
Изначально Родина должна была играть против бельгийки Кирстен Флипкенс, но та снялась и ее заменила Томова. Российская теннисистка не испытала особых проблем и выиграла по итогам трех сетов. Поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.
В следующем раунде Родина сыграет с победительницей пары Мона Бартель (Германия) – Ирина Бегу (Румыния).
Сейчас
17:44
США выведут войска из Сирии через Ирак
Картина дня
-
Полковник Квачков вышел на свободу
- Военным запретили иметь гаджеты и сидеть в соцсетях
- Жители Курил выступили против передачи островов Японии
- Над Землей засияет самая большая Луна в году
- Красное и белое: опубликован "Винный гид России"
Самое читаемое
-
Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями
- Младенца взяли в заложники из-за долгов матери
- Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- Звезда шоу "Голос" сбила насмерть человека и скрылась с места ДТП
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- На севере Москвы балкон обрушился на двух детей
Вести.Экономика
-
Европа на пороге очередного долгового кризиса
- 10 затонувших городов мира
- Четыре причины, почему ситуация с руководством Baring Vostok ужасна для России
- ВЭБ не смог заменить западный капитал юанями
- Банк ДОМ.РФ увидел рост заявок от застройщиков
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
- Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!
- "Убийца автомагнитол" от Яндекса: когда появится и стоит ли брать?
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Facebook против демократии
- Майдан. Юбилей госпереворота
- Сколько наворовал топ-менеджер РКЦ "Прогресс"
Вести-Москва
-
В Домодедове поймали участников банды, обманывавшей пенсионеров
- Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях
- Чиновнику-взяточнику аукнулась предыдущая должность
- Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят летом
- Интерактивные экспонаты на ВДНХ помогут детям лучше изучить Вселенную
- Столичные центры занятости переезжают в МФЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате
Сегодня
Полковник Квачков вышел на свободу
7 часов назад
Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся
2 часа назад
10 затонувших городов мира
6 часов назад
Виктору Ракову поверить в любовь помогла Смерть
2 часа назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике
18.02.2019 08:20
Красное и белое: опубликован "Винный гид России"
5 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева
18.02.2019 12:50
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками
13.02.2019 15:55
Пара кораблей НАТО объявилась в Черном море
20 минут назад
Появилось видео штурма здания с боевиком в Дагестане
2 часа назад
Суд рассмотрит иск о запрете реагентов в Москве
2 часа назад
Военным запретили иметь гаджеты и сидеть в соцсетях
5 часов назад
Невероятные татуировки с героями мультфильмов
6 часов назад
Утечка: в Android исчезнет кнопка "назад"
7 часов назад
В России начнут продавать обновленный Renault Duster
8 часов назад
В Италии арестованы родители экс-премьера Маттео Ренци
10 часов назад
Заместитель генпрокурора США собрался в отставку
10 часов назад
Над Землей засияет самая большая Луна в году
10 часов назад
Трамп угрожает военным Венесуэлы
11 часов назад
Facebook оправдывается после блокировки аккаунта RT
11 часов назад
НХЛ. Никита Кучеров провел блестящий матч против "Коламбуса"
11 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой
11.02.2019 14:05