Россиянка Родина пробилась в 1/8 финала турнира в Будапеште

В венгерском Будапеште стартовал теннисный турнир среди женщин с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Россиянка Евгения Родина успешно начала свои выступления, в первом матче одержав победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой.

Изначально Родина должна была играть против бельгийки Кирстен Флипкенс, но та снялась и ее заменила Томова. Российская теннисистка не испытала особых проблем и выиграла по итогам трех сетов. Поединок завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут.

В следующем раунде Родина сыграет с победительницей пары Мона Бартель (Германия) – Ирина Бегу (Румыния).