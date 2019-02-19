Эрмитаж стал тестом на внимательность

Короче и короче становятся тексты в социальных сетях. Активнее всего "читаются" те, к которым привязана забавная картинка. Лучше — с котиками. Практически комиксы. Или не читаются. Даже они. Все чаще авторы серьезных сообщения жалуются, что, просматривая, пролистывая ленту, люди выхватывают глазами в каждом следующем посте несколько слов, а остальное додумывают. Домысливают. Исходя из собственного понимания, что должно связывать эти слова, из собственных культурных кодов. А иногда — сообразуясь со своим настроением. И комментарии они оставляют не автору поста, а собственным мыслям. Ведут внутренний монолог. Иногда получается иногда нелепо, порой раздражает. Однажды во время обсуждения депрессии мне кто-то ответил огромным текстом о целесообразности иметь несколько аккаунтов. "Мой пост не об этом", — негодовала я. "Ну и что, а я прочла именно так", — ответила читательница. А иногда забавное доходит до абсурда.

- Ты узнавала про билеты? Как их купить?

В поезде, увозящем нас в Питер, было тепло, мягко, сонно. Телу, завернутому в широкий палантин, не хотелось ни думать, ни отвечать. Тем более, что билеты на поезд точно были — иначе нас бы не пустили в вагон. Настало почти что блаженное состояние уютного покоя.

Покой несколько портили пейзажи, уносящиеся вдаль в противоестественном порядке: оказалось, что наши места называются «спиной». То есть мы сидим затылками (если не сказать больше) к надвигающейся реальности.

За все годы существования скоростных поездов никто так и не сумел объяснить мне — как можно было сконструировать считающийся комфортным поезд, но не придумать в него устройство, разворачивающее кресла по ходу движения. Впрочем, даже об этом думать не хотелось: что такое 4,5 часа любования зимними пейзажами наоборот, по сравнению со свободой.

Мы давно планировали сбежать от обязанностей и семей, погулять, сходить в театр, на выставки. Особенно на одну. Получилось. Но только на день. Поэтому вопрос о билетах был, конечно, непраздным: прийти к Эрмитажу и узнать, что билетов нет или простоять на зимнем ветряном холоде несколько часов в очереди не хотелось.

Настя была настроена решительно:

- Сейчас я спрошу в сети, как лучше.

Не сопротивляясь, хотя и не люблю массовые опросы, кивнула, не открывая глаз.

Проснувшись, привычно потянулась к телефону. Настя смотрела с подозрительным блеском в глазах. Я долистала ленту до ее поста: "Едем вдвоем с подругой на день в Питер. Подскажите, как проще попасть в Эрмитаж. Можно ли купить билеты в кассе или лучше on-line?" Обилие комментариев удивило. Неужели столько разных способов пройти на выставку?

- Ты с мужем?

- На сколько дней едешь?

- Когда?

- Скольких детей ты планируешь взять?

Настя — выдержанный, мягкий человек:

- Мы уже выехали. На один день. Я без детей и без мужа. Мне бы про Эрмитаж. Только Эрмитаж

- Если ты только с младшими, тебе надо обязательно пойти в Театр кукол, Зоологический музей, в Лабиринтум.

- Я без детей.

- Сейчас я тебе распишу программу на три и на пять дней.

- Я на один...

Я посмотрела в бок: Настя пофыркивала, едва сдерживая хохот.

- Я знаю отличный отель, где можно остановиться большой семье на неделю. Сейчас скину тебе адрес. Белыми ночами там можно завтракать во дворике, есть небольшая игровая площадка для детей.

- Не забудь сходить в Александровский, Мариинку, БДТ, Михайловский театр. И еще будет несколько интересных концертов...

Небрежно откинувшись, свободные как истинные творческие личности, мы зачитывали друг другу рекомендации вслух. Не хватало лишь благодарно рукоплещущей аудитории.

- Простите великодушно. — Между кресел просунулся нос (больше не поместилось, поскольку он занимал на лице изрядное место). — Я услышал, что вы ищите, где остановиться. Прямо в моем парадном мои друзья сдают отличную квартиру. Берут недорого. А если жить больше недели, еще и делают скидку.

- Вечно вы, Игнатий Петрович, влезаете в чужой разговор, не разобравшись, — донесся голос с соседнего места. — Девушки не знают города, как им понять, куда сходить в первую очередь. Сейчас я позвоню Ксении Игоревне. Она всего через вагон сидит. Она придет и с удовольствием расскажет, где сейчас и что самое интересное.

Сил отбиваться не было, тем более, что это казалось бессмысленной затеей.

Ксения Игоревна пришла не одна. С ее приходом вагон поделился на группки: все были заняты составлением плана нашего отдыха. Зазвучали названия Павловск, Царское село. Петергоф:

- Фонтаны — зимой?

- А что? Походите, погуляете, воздухом подышите. Дворец, опять же.

Хорошо, что дороги имеют обыкновение заканчиваться. О чем нас не преминул оповестить голос откуда-то сверху.

Вооруженные адресами, телефонами, связями в паутине и реальном мире мы начали собирать вещи. Настин телефон издал подозрительно оптимистичный звук.

- Это сообщение в личку, — объяснила она, включая экран.

И торжественным голосом зачитала: "Пройдешь вокзал насквозь. Прямо на площади вас будет ждать желтый с автобус. Водителя зовут Юра. Он отвезет вас в Кронштадт и поселит в квартире у Ольги Васильевны. Он же заберет через 5 дней. Хороших каникул тебе и детям. Целую".