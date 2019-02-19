Фигуристы Загорски и Гурейро победили в финале Кубка России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка Росси по фигурному катанию. Во вторник, 19 февраля, состоялись соревнования по спортивным танцам на льду. Победителями стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Пара танцоров по сумме ритм-танца и произвольной программы получила от судей 195,02 балла. Второй результат продемонстрировали Бетина Попова и Сергей Морозов, набравшие 182,22 балла. Замкнули тройку лучших Аннабель Морозова и Андрей Багин. Их выступления были оценены в 180,01 балла.

Теперь Загорски и Гурейро стали трехкратными победителями Кубка России. Прежде они побеждали в турнире в 2016 и 2017 году.