В Австралии сделали робота для прополки полей

Инженеры из австралийского Университета Сиднея сделали необходимого в сельском хозяйстве робота, которого назвали SwagBot. Он умеет находить сорняки на поле и самостоятельно их выпалывать.

Робот состоит из четырех стоек, на которых размещены колеса. На опубликованных ниже кадрах запечатлена работа устройства.

Во время передвижения по полю SwagBot анализирует изображения, которые снимает с двух камер. Одна из них направлена вперед, другая – вниз.

С помощью встроенного искусственного интеллекта аппарат распознает среди других растений сорную траву туссок и избавляется от нее. SwagBot опрыскивает растение-паразита химикатами, не давая ему расти.

Прополка полей – новая функция австралийского робота. Изначально его придумали для того, чтобы пасти коров и овец без участия человека. В этом деле SwagBot преуспел, поэтому его функции решили расширить.