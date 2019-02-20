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Конфликт в Сирии 52 минуты назад
США могут снова использовать "Белые каски", чтобы остаться в Сирии
Вашингтон может использовать провокации с химическим оружием для сохранения военного присутствия США в Сирии и оправдания возможных силовых операций против страны, сообщили в МИД РФ.
В российском МИД подчеркнули, что Дамаск полностью уничтожил свои национальные запасы химоружия под международным контролем. У него, в отличие от террористов, нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия, пишет газета "Известия".
"Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны — члена ООН", — приводит газета слова представителя МИД РФ.
В апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума и нанес авиаудары. В качестве доказательств атаки использовались видеокадры, сделанные организацией "Белые каски". В середине февраля 2019 года продюсер "Би-би-си" по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
"ВВС четко следовало линии правительства Великобритании, которая заключается в том, что химическое оружие в Думе использовали сирийские военные. Теперь мы слышим, что продюсер ВВС говорит совсем другое, подвергая сомнению официальную версию. Я думаю, что это существенно и только подтверждает то, что говорили независимые журналисты по всему миру: у сирийских военных не было никаких причин применять химическое оружие, тем более что они побеждали в этой войне", — сказал Маркус Пападопулос, редактор журнала Politics First.
Накануне "химической атаки" в Думе Россия неоднократно предупреждала о готовящейся там провокации.
"Я очень хорошо помню, как британское правительство провело мощную информационную кампанию буквально накануне ударов. Делалось это все под предлогом гуманитарной интервенции. Мы знаем, что такого рода вещи никем не одобрялись в рамках ООН. Это все изобретения западников, чтобы вмешиваться в дела других стран", — подчеркнул посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает вывод американских войск из Сирии, поскольку террористы разгромлены. Предполагается, что двухтысячный контингент будет полностью выведен к середине весны 2019 года – часть солдат и офицеров будет передислоцирована на базу в Ираке, а часть отправлена домой.
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