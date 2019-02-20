Часть своего миллионного состояния Лагерфельд оставил своей любимой "Капусточке"

Часть своего миллионного состояния легендарный кутюрье модного дома Chanel Карл Лагерфельд оставил своей любимой кошке Шупетт.

Кошка бирманской породы с голубыми глазами появилась в доме маэстро случайно, но осталась с ним до конца его дней. Choupette с французского переводится как "капусточка". Так во Франции нежно называют малышей. Она была главным источником вдохновения и музой мастера.

Шупетт Лагерфельд, а именно под таким именем она фигурирует в соцсетях, имеет свою страничку в Twitter, Instagram, Facebook, а также именной банковский счет.

Она снималась вместе с Карлом Лагерфельдом в рекламе Opel Corsa и косметики Shu Uemura, заработав 3 миллиона евро. Полученные с этих кампаний деньги, помимо наследства, Лагерфельд оставил в распоряжении кошки и тех, кто будет за ней присматривать.

Сотни тысяч подписчиков выражают свои соболезнования Шупетт по случаю смерти ее любимого "папочки", как называли модельера в соцсетях кошки.

Карл Лагерфельд ушел из жизни 19 февраля в возрасте 85 лет. У него был рак поджелудочной железы.