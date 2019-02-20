Вице-премьер Кириленко: лучше на Евровидение от Украины никому не ехать

Украине лучше не принимать участие в "Евровидение". И все из-за России.

С такой инициативой на своей странице в Twitter выступил вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. По его мнению, на международный песенный конкурс не должен ехать исполнитель, который регулярно выступает в России.

Кириленко уверен, что такое решение избавит Украину от объяснений, что "между Россией и Украиной нет дружбы".

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать".

Возможно, это высказывание связано с тем, что в финал национального отбора от Украины вышла группа YUKO, солисткой которой является представительница России Юлия Юрина. Или из-за популярной в Европе Анны Корсун – участницы проекта MARUV, которая тоже входит в число фаворитов национального отбора. В апреле у нее концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Представлять Россию в этом году будет Сергей Лазарев.