500 детей из башкирского Сибая отдохнут в Крыму

Сегодня из башкирского Сибая, пострадавшего от смога, в санатории Крыма для отдыха и оздоровления отправили 500 детей. Их примут оздоровительные учреждения в Евпатории и на Южном берегу полуострова (ЮБК). Путевки получили ребята, проживающие в 500-метровой зоне вокруг дымящегося карьера.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", договоренность об отправке детей в Крым была достигнута между главами двух регионов — Башкортостана и Крыма — в ходе встречи в Уфе в начале года. Как рассказал на своей странице в соцсетях мэр Сибая Рустем Афзалов, юных сибайцев ждут пятиразовое питание, большая оздоровительная программа, а также развлекательно-познавательные мероприятия, в том числе экскурсии по историческим местам Крыма.

Между тем, в Сибае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за загазованности воздуха. На месте работают специальные передвижные лаборатории.