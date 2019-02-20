Кокосовая скорлупа и плед в клетку: Челябинский зоопарк объявил акцию "Зверушкины игрушки"

Старые одеяла и пледы просит горожан принести для своих питомцев Челябинский зоопарк. В рамках объявленной акции под названием "Зверушкины игрушки" сотрудники зоопарка призывают неравнодушных людей, у которых "этих богатств валом", поделиться с животными.

Нам очень нужны старые одеяла, их обожают приматы, — написали в соцсетях сотрудники зоопарка. Обезьяны очень любят прохладным утром укутываться в них потеплее, поедая яблоки.

"Ценным ресурсом" в зоопарке считают и скорлупу от кокосов. В скорлупе можно есть, прятать вкусности и даже жить, — говорят они. Ненужные плетеные корзины могут стать развлечением и уютным спальным местом для ленивцев, уверяют в Челябинском зоопарке. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал".