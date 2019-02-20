Тренер "Коламбуса" Торторелла унизил Артемия Панарина

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла весьма своеобразно объяснил журналистам причину отсутствия Артемия Панарина в составе команды на игру регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаль Канадиенс". По словам наставника "пиджаков", российский форвард "наложил в штаны".

"Панарин чертовски болен. Наложил в штаны, его тошнит и все такое", – цитирует Торторрелу "Спорт-экспресс". Таким образом он отреагировал на предположение одного из журналистов об отсутствии игрока из-за проблем с контрактом.

Напомним, что Артемий Панарин отказывается продлевать соглашение с "Коламбусом". Перед встречей с "Монреалем" россиянину стало плохо, и он не смог выйти на лед.