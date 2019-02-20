Горнолыжник снял на видео "побег" от лавины в Швейцарских Альпах

Около 250 спасателей, полицейских военнослужащих и врачей работают на месте схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана, где под белыми завалами могут находиться люди, сообщает Reuters. Один из спасшихся туристов выложил видео схода снежной массы.

⁦⁦@PoliceValais⁩ être cette vidéo vous sera t elle utile pour les recherches en localisant des personnes ; on voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter #AvalancheCransMontana pic.twitter.com/y8V5oYZR7G — Alexis Ramu (@alexisramu) February 19, 2019

ЧП произошло около 14:30 по местному времени во вторник, 19 февраля, на склоне Плейн-Морте. По последним данным, лавина растянулась на 840 метров, порядка 400 из которых были отданы под горнолыжную трассу. На кадрах видно, как "белоснежная река" высотой под два метра с ревом несется по склону, засыпая все на своем пути. Нескольким лыжникам удалось уйти от лавины, однако несколько человек оказались под толщей снега.

Точное число попавших в снежную ловушку туристов местные власти не называют, хотя первоначально бургомистр города Кран-Монтана Николя Феро заявил, что под лавину могли попасть от 10 до 12 человек. Четверых вытащили в течение первого часа, один из них находится в тяжелом состоянии.

Лавина, как отмечают эксперты, была компактной — ее ширина не превышала 100 метров. Сейчас они пытаются установить, что стало ее причиной: потепление воздуха или действия горнолыжников.

В спасательной операции задействовано восемь вертолетов и около 12 поисковых собак, но военнослужащие признают, что работы осложняются "слишком глубоким и мокрым снегом" — склон накрыло двухметровым слоем.