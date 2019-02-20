Новая жизнь BrahMos. Российcко-индийская ракета получит сразу несколько новых модификаций

Российско-индийская ракета BrahMos станет гиперзвуковой. Первые образцы планируют сконструировать и испытать к 2024 году. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава совместного предприятия BrahMos Aerospace Правин Патхак.

Кроме того, на выставке Air India 2019 в Бангалоре компания презентовала прототип уменьшенной версии BrahMos-NG. Ее уже может нести легкий индийский истребитель Tejas. Предполагается, что боеприпас адаптируют и для многоцелевых МиГ-29, добавляет агентство ТАСС.

Уменьшенный BrahMos могут приспособить и к многоцелевому истребителю Су-30МКИ. Таких он сможет нести сразу пять, в то время как сейчас поднимает только одну полноразмерную ракету.

Еще одной новой версией российско-индийской ракеты станет модификация, приспособленная для пуска из торпедного аппарата подводной лодки. Испытания подобного боеприпаса начнутся примерно через 3-4 года, уточнил Правин Патхак.

На сегодняшний день ракета BrahMos стоит на вооружении индийского флота и армии: ей оснащены корабли и сухопутные пусковые установки. Ракета в зависимости от модификации может использоваться для уничтожения морских и наземных целей. Максимальная скорость ее полета достигает 2,8 Махов, а топлива ракете хватает на 300 километров.