Житель Люберец ворвался с ножом в кредитовавший его банк

Уставший от звонков из банка житель Люберец ворвался в кредитное учреждение с ножом и попытался обчистить его кассу, но вынужден был ретироваться с пустыми руками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленника сняли камеры наблюдения.

Местом действия стало отделение банка на Октябрьском проспекте, где четыре года назад местный житель взял кредит. Спустя два года он его погасил, но потом на протяжении еще двух лет, по уверениям, принимал звонки от сотрудников, требовавших от него "еще каких-то выплат".

"Вопрос не решался. Все условия их я выполнил, а по итогу через два года я должен еще столько же оплатить", — посетовал 32-летний задержанный.

Решить проблему он попытался "методом от противного": ворвался в банк с ножом и потребовал отдать ему деньги, чтобы потом закрыть долговые обязательства, но в кассе образовалась очередь, а оператор успела нажать тревожную кнопку. Прождав с минуту, налетчик отправился домой, где его спустя несколько дней и задержали.

Признавшегося в содеянном молодого человека отправили под домашний арест.