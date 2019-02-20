Калининградские таможенники нашли в колесах легковушки больше 15 тысяч сигарет

В Советске сотрудники таможни нашли в колесах легкового автомобиля 784 пачки сигарет — водитель машины ехал в Литву под видом туриста.

При досмотре мужчина солгал таможенникам о том, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Между тем, сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили, что автомобильные покрышки полностью набиты сигаретами.

Через границы Российской федерации разрешено провозить на одного взрослого человека не более 200 сигарет один раз в месяц. В колесах легковой машины, направляющейся в Литву, их было 15680 штук.

Выяснилось, что контрабандные табачные изделия были лишены акцизных марок и произведены в Белоруссии, где сигареты примерно в 6 раз дешевле, чем в Литве, в которой средняя цена одной пачки составляет около трех евро.

Табачная продукция была изъята, а мужчина в рамках возбужденного административного дела оштрафован.