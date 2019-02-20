Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Будапеште

В стартовой игре теннисного турнира в Будапеште россиянка Екатерина Александрова сломила сопротивление соперницы из Венгрии Греты Арн. Для выявления победителя пришлось сыграть все три сета. Итоговый счет – 4:6, 6:1, 6:4 в пользу Александровой.

Поражение в первой партии не смутило российскую спортсменку. В двух следующих сетах она сумела навязать сопернице свою игру и добилась заслуженной победы. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Нидерландов Аранчей Рус.