Военные показали испытания подводного беспилотника "Посейдон"

Первые кадры испытаний ядерного подводного дрона "Посейдон" опубликованы Министерством обороны РФ.



На видео можно рассмотреть сам аппарат или транспортный контейнер, который внешне похож на торпеду. Далее показана боевая тревога на подводной лодке и моряки подводники, которые, видимо, готовятся к пуску. В конце ролика некое устройство, также похожее на торпеду, выходит из контейнера.

Ранее Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию, что весной 2019 года на воду будет спущена атомная подводная лодка, которая станет носителем беспилотников "Посейдон".

Впервые об уникальном российском роботе стало известно год назад. Тогда российский президент рассказал, что "Посейдон" будет двигаться под водой быстрее и глубже, чем другие субмарины. Дальность действия этого дрона практически не ограничена, так как его питает маленький ядерный реактор.