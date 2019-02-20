Метель и лед: в Москве продлен желтый уровень опасности

Действующий в столичном регионе желтый уровень погодной опасности продлен и на четверг, 21 февраля. В Москве и области ожидаются сильный ветер, метель и обледенение: погода потенциально опасна, предупреждает Росгидромет.

Причиной станет обширный циклонический вихрь, перемещающийся с Архангельской области на Поволжье. Он уже начал оказывать свое влияние на погоду в Москве: с самого утра столичный регион накрыла плотная облачность, атмосферное давление стало стремительно понижаться, а местами прошли небольшие осадки.

Днем 21 февраля в столице и области будет облачно, местами ожидаются сильный снег, метель и гололедица. Температура воздуха в столице составит от минус 2 градусов до ноля, по области — от минус 5 градусов до ноля.

В пятницу 22 февраля осадки ослабеют, но дискомфорта в столице добавит сильный северный ветер с метелью, порывы которого местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха существенно понизится: в Москве ночью ожидается минус 12 — минус 10, по области — минус 15 — минус 10, а днем — минус 10 — минус 8 и минус 12 — минус 7 градусов соответственно. Такая температура несколько ниже климатической нормы.