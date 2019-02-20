Родители устроили массовую драку на хоккейном матче в Орше

Родители юных хоккеистов устроили массовую драку в ходе матча в белорусской Орше, сообщает "Наша Нива". Очевидец снял на видео стычку на трибунах.

Конфликт между болельщиками местного "Локомотива" и "Немана" из Гродно произошел еще в январе, однако запись была обнародована только сейчас.

"У нас болельщики разных команд сидят на разных трибунах, но здесь, под хмельком, болельщики "Немана" полезли на трибуну к хозяевам", — рассказал директор "Локомотива" Евгений Мазуро.

Тяжелых травм никто не получил, милицию на место не вызвали.