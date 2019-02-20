Жена Кокорина рассказала о том, как изменился футболист в СИЗО

Несмотря на многочисленные просьбы журналистов об интервью, Дарья Валитова — супруга арестованного за хулиганство и драку футболиста Александра Кокорина – несколько месяцев хранила молчание.

Однако постановление суда об очередном продлении срока заключения Кокорину (и другим участникам скандальной истории) стало моментом, после которого Дарья решила рассказать о том, что за эти месяцы пришлось пережить всей семье, какие шокирующие подробности она скрывала все эти месяцы и что осталось за кадром скандального видео.

В эксклюзивной беседе в "Прямом эфире" она призналась, что жизнь без мужа – это катастрофа.

Особенно тяжело ей дались праздники – худшего Нового года у нее не было. Дарья говорит, что очень жалко и их сынишку, которому год и 8 месяцев. Раньше отец практически не отходил от него, а потом вдруг исчез, и мальчик не понимает, в чем дело, говорит жена футболиста.

Дарья рассказывает: поначалу, увидев скандальные кадры, которые потом обсуждала вся страна, не поверила, что мужчина на видео – это ее муж. При этом она уверена: суд был предвзят, доводы адвокатов не слушал, и все происходящее – это "показательная порка".

При этом Дарья не оправдывает мужа, но плата за проступок должна быть соразмерна, а пресса, по ее словам, не учитывают многих обстоятельств произошедшего и рисует ее мужа извергом.

Рассказала она и о том, как изменился Александр за месяцы, проведенные в СИЗО. По ее словам, в изоляторе у него "шла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста".

"Он очень повзрослел, осознал многие ошибки в своем поведении, в том числе и в отношении ко мне. Но это личное", — рассказывает Валитова.

При этом она рассказывает о том, что для нее и других членов семьи только после заключения Кокорина в СИЗО стал известен тот масштаб благотворительности, о котором Александр не рассказывал близким.

Говорит она и о том, насколько губительным для здоровья и дальнейшей спортивной карьеры может стать нахождение ее мужа-спортсмена за решеткой.

Так в чем Дарья видит плюсы нынешнего заключения Александра для их семьи, что, по мнению Валитовой, смягчает вину ее мужа, но не стало достоянием общественности, и чем она объясняет всплеск агрессии Кокорина?

Об этом, а также об отношениях Кокорина с Мамаевым, подробностях другого скандала с их участием – вечеринки в Монте-Карло после провала сборной России по футболу на "Евро-2016", о том, как относится к тусовкам мужа в ночных клубах с другими девушками, и о своих отношениях с Аланой Мамаевой Дарья Валитова рассказывает в эксклюзивном интервью программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".