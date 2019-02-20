СКР квалифицировал недавние взрывы в Донецке как акт международного терроризма

По фактам взрывов в Донецке Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об акте международного терроризма. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

18 февраля рядом с резиденцией главы ДНР и возле гостиницы, где живут представители миссии ОБСЕ​​​, прогремели три взрыва. По предварительным данным, бомбы были сброшены с беспилотников.

По словам Петренко, эти действия были направлены на дестабилизацию обстановки в регионе. Они поставили под угрозу жизнь и здоровье мирного населения, нарушили нормальную работу представителей ОБСЕ, а также подорвали Минские договоренности.

Следком РФ возбудил дело по статье "Акт международного терроризма" и готов принять необходимые меры для раскрытия этого преступления.