Эстония готовится к войне

Руководитель отдела оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что характер оборонных расходов республики демонстрирует ее подготовку к войне.

Как передает РИА Новости, об этом Сальм проинформировал мировую общественность в ходе конференции по экономической безопасности "Eesti 100Pluss Visioon" в Таллине.

Чиновник отметил, что покупки оружия и проведение военных учений указывают на то, что республика готовится к войне. При этом Сальм подчеркнул важность того, чтобы вкладываемые в оборону средства давали "как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи".

При этом представитель военного ведомства страны не конкретизировал, против кого собирается воевать Эстония.

Вооруженные силы страны насчитывают 5,5 тысяч военнослужащих, плюс 30 тысяч резервистов.