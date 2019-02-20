Бренд Burberry извинился за "толстовку для самоубийц"

Представители британского модного дома Burberry принесли извинения за слишком смелую модель толстовки, которую компания представила на одном из недавних показов. Шнурки кофты были выполнены в форме висельной петли, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Первой на довольно странный дизайн толстовки обратила внимание модель Лиз Кеннеди, принимавшая участие в показе Burberry. Девушка написала, что нельзя смешивать суицид и моду, реальную проблему с фэшн-индустрией.

По словам Кеннеди, некоторые ее родственники добровольно ушли из жизни. Кроме того, модель отметила, что петля неизбежно вызывает ассоциации с линчеванием.

Креативный директор бренда Риккардо Тиши извинился за дизайн ставшей скандальной толстовки, отметив, что он вдохновлялся морской тематикой, а вовсе не суицидом. Также извинения принес исполнительный директор Burberry Марко Гобетти.

Ранее сообщалось о скандале, разгоревшемся вокруг новой кофты от Gucci.