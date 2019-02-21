Квят показал лучшее время в третий день зимних тестов "Формулы-1"

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне. Свой лучший из 137 кругов россиянин проехал за 1 минуту 17,704 секунды.

Вторым стал финский гонщик команды Alfa Romeo Кими Райкконен (отставание — 0,058 секунды, 138 кругов). Третий результат показал австралиец Даниэль Риккьярдо на Renault (+0,460; 80).

Предсезонные тесты продолжатся 21 февраля.