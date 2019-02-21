Трамп рассказал о причинах увольнения Маккейба

Президент США Дональд Трамп сообщил, что бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен из этого ведомства, поскольку полностью дискредитировал себя.

В частности, глава американской администрации подчеркнул: "То, что он пытался сделать, это было ужасно. И он был пойман! Я с радостью говорю о том, что мы поймали его. Он опозоривший себя человек, и его отправили в отставку".

Как ранее рассказал уволенный из ФБР в марте 2018 года Эндрю Маккейб, в бытность исполняющим обязанности директора ФБР он отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Дональда Трампа. Маккейб уточнил, что на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году отдал распоряжение, чтобы ФБР начало, прежде всего, контрразведывательное расследование, касающееся Трампа. Также эта спецслужба открыла расследование от возможном препятствовании Трампом правосудию.

Как сообщалось, принимавший активное участие в расследованиях в отношении Хиллари Клинтон и президентских выборов в США Эндрю Маккейб был уволен министром юстиции США Джеффом Сешнсом. Как выявил аппарат генерального инспектора Министерства юстиции США, он четыре раза вводил следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми в заблуждение, при этом в трех случаях находился под присягой.