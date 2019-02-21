"Атлетико" обыграл "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов продолжается стадия 1/8 финала. Мадридский "Атлетико" в первом матче на своем поле одержал победу над туринским "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вырвали победу в концовке. В их составе мячи забили Хосе Хименес (78-я минута) и Диего Годин (83-я). Отметим, что на 70-й минуте нападающий "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ответную встречу команды проведут 12 марта в Турине.