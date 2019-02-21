Звезду российских сериалов избили в подъезде
Столичные полицейские выясняют, кто избил актера Виталия Абдулова. На звезду российских сериалов напали в подъезде, а произошло это, как сообщают СМИ, после того, как он решил выгнать на улицу путан. Неужели артист потревожил рой ночных бабочек и пострадал от их покровителей-сутенеров?
Дом по улице Куусиена, где живет Виталий Абдулов. В ночь на среду известный актер получил по лицу. По предварительным данным, конфликт с неизвестными, которые его и избили, произошел в подъезде.
К домофону Виталий Абдулов не подходит, на телефонные звонки тоже не отвечает. После предположительного избиения актера камерой видеонаблюдения была сделана запись. По некоторым данным, Абдулов сообщил полицейским, что стал жертвой неизвестных в собственном подъезде. На кадрах видно общение актера и полицейского. Разговор, видимо, не очень задался — оба достают телефоны и начинают снимать друг друга.
О том, с чего началась потасовка перед визитом стражей порядка, рассказали местные жители. Ирина Калинина сообщила, что была напугана ночными спорами. Пенсионерку встревожил шум на лестничной клетке. По ее словам, конфликтовали несколько мужчин. Она даже дверь закрыла на второй замок, хотела вызвать полицию. "Орали они так, сначала ломились в дверь в подъезде, тут все слышно. Слышала шум, орали примерно три мужика то ли на третьем, то ли на четвертом, то ли на пятом этаже", — свидетельствует женщина-очевидец.
То, что в этом конфликте участвовал ее талантливый сосед, пенсионерка узнала из новостей. Виталий Абдулов — российский актер. В основном он снимается в эпизодах и во второстепенных ролях. Славу Абдулову принесли сериалы "Солдаты", "Дальнобойщики", "Каменская" и многие другие. Засветился он и в Голливуде: в блокбастере "Превосходство Борна" мужчина сыграл русского таксиста.
Только в ту злополучную ночь в подъезде актера развернулся не киношный, а вполне жизненный сценарий. На лестничной клетке кто-то шумел. По некоторым данным, это были девушки легкого поведения. Именно их, якобы, выгонял актер, но получил отпор от неожиданного подкрепления. Жильцы на вопрос о наличии интим-салона в их подъезде только пожимают плечами.
Сейчас дверь той самой "нехорошей квартиры" никто не открывает, но по информации от соседей, здесь жили две, так скажем, шумные девицы, которые постоянно устраивали какие-то вечеринки и водили сюда подозрительных лиц.
После драки врачи диагностировали у актера ушибы на голове и лице, а в крови нашли алкоголь. Чем закончится этот эпизод для артиста, пока не ясно: полиция проводит проверку.
Сейчас
Исландия продолжит охоту на китов
Картина дня
-
Путин выступал в Гостином дворе почти полтора часа
- Что сделают с прахом Лагерфельда
- Военные показали испытания подводного беспилотника "Посейдон"
- СК: на мальчике, переночевавшем в "Лосином острове", был надет мешок со скотчем
- В школьной столовой в Подмосковье обрушилась крыша
Самое читаемое
-
Мать и годовалого малыша сбили насмерть на глазах у отца
- Момент подрыва смертника попал на видео
- За утонувших в яме маленьких братьев коммунальщики заплатили 3 миллиона
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- "Главный сутенер": как полицейский зарабатывал миллион в месяц на проститутках
Вести.Экономика
-
Путин: россияне должны почувствовать улучшение жизни в этом году
- Топ-5 торговых партнеров России в 2018 году
- ЦБ РФ пожинает плоды: cтоимость золота на максимуме с весны 2018 года
- Минфин не боится санкций: инвесторам предложат сразу три выпуска ОФЗ
- Когда у рубля начнутся проблемы?
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- В Россию привезут очень большую "Тойоту"
- В Госдуме выступили против занижения скоростного лимита
- Названы сроки премьеры первого внедорожника Aurus
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Самое социальное Послание президента
- ДРСМД. Кто подхрюкивает америанцам
- Что делать с российскими помойками
Вести-Москва
-
Метель и лед: в Москве продлен желтый уровень опасности
- Власти столицы нашли площадку для Национального космического центра
- Столичное метро заговорит на китайском
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате