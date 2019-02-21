Офицера Береговой охраны США подозревают в подготовке теракта

Проходивший службу в штабе в Вашингтоне лейтенант Береговой охраны США Кристофер Пол Хессон арестован по подозрению в подготовке теракта. Целью нападения могли стать политики и журналисты.

По данным телекомпании CNN, в ходе обыска в доме 49-летнего офицера обнаружены 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов, с использованием которых он планировал совершать нападения на политиков, журналистов и гражданских лиц.

В документах, направленных в федеральный суд в штате Мэриленд отмечается, что задержанный планировал убийства гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в истории США. По имеющимся данным, лейтенанта Хессона толкнул на подготовку преступления пример норвежского экстремиста Андерса Брейвика, в июле 2011 года совершившего теракт, унесший жизни 77 человек.

Издание Newsweek пишет, что еще в июне 2017 года Кристофер Пол Хэссон составил документ, в котором, якобы, заявлял о стремлении совершить нападения с применением биологического оружия, а также составил перечень членов Демократической партии США, общественных деятелей и журналистов.