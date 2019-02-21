Нурмагомедов вызвал Сен-Пьера на последний бой
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил известному бойцу Жоржу Сен-Пьеру в ноябре провести поединок.
Ранее североамериканские СМИ сообщили, что 37-летний Сен-Пьер в самое ближайшее время объявит о завершении профессиональной спортивной карьеры. При этом канадец много раз заявлял о своем желании встретиться с россиянином, однако руководство UFC отказывало ему в этом.
"Давай сделаем это в ноябре, — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в Instagram. — После этого боя ты можешь завершить карьеру".
Российский боец добавил, что относится к Сен-Пьеру с огромным уважением. "Я вырос на твоих боях, для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен", – заявил Нурмагомедов.
Россиянин добавил, что готов провести поединок в весовой категории 155 или 160 фунтов. Также он предложил канадцу самому выбрать город, в котором бы он хотел провести бой. "Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг", — написал Нурмагомедов.
Let’s do it in November. After this fight you can retire. I grow up on your fights, and have nothing but respect for you, and I believe showed that to you George when you were in Moscow. But, it would be honor for me to share Octagon with one of the greatest fighters of all time. Let’s do it 155 lbs, or I give away 5lbs to you, cause you newer done 155. Well, it’s your choice 155 or 160, Montreal, NYC, Moscow or Abu Dhabi. Send me location my Friend 📍 #GSPvsKHABIB #ufc #mma #history #RUSSIAvsCANADA
Напомним, что свой последний бой Сен-Пьер провел 4 ноября 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе. Затем он не смог защитить пояс из-за проблем со здоровьем.
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