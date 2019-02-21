Нурмагомедов вызвал Сен-Пьера на последний бой

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предложил известному бойцу Жоржу Сен-Пьеру в ноябре провести поединок.

Ранее североамериканские СМИ сообщили, что 37-летний Сен-Пьер в самое ближайшее время объявит о завершении профессиональной спортивной карьеры. При этом канадец много раз заявлял о своем желании встретиться с россиянином, однако руководство UFC отказывало ему в этом.

"Давай сделаем это в ноябре, — написал Нурмагомедов на своей официальной странице в Instagram. — После этого боя ты можешь завершить карьеру".

Российский боец добавил, что относится к Сен-Пьеру с огромным уважением. "Я вырос на твоих боях, для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времен", – заявил Нурмагомедов.

Россиянин добавил, что готов провести поединок в весовой категории 155 или 160 фунтов. Также он предложил канадцу самому выбрать город, в котором бы он хотел провести бой. "Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг", — написал Нурмагомедов.

Напомним, что свой последний бой Сен-Пьер провел 4 ноября 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе. Затем он не смог защитить пояс из-за проблем со здоровьем.