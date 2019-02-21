Даниил Квят: мне нравятся ощущения от управления машиной

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который накануне показал лучшее время на предсезонных тестах чемпионата мира, которые проходят в Барселоне, отметил, что ему нравятся ощущения от управления новой машиной "конюшни".

"На самом деле лучшее время не было приоритетом, — цитирует Квята интернет-портал Skysports.Com. – Приоритет был в том, чтобы отыграться после первого дня, который для меня прошел далеко не идеально. Но мы смогли наверстать упущенное и даже больше, так что все отлично, день получился продуктивным".

"Пока мне нравятся ощущения от управления болидом. Каждый раз на трассе я знаю, как будет вести себя машина, и это здорово. Конечно, пока рано делать выводы, но хороший старт никогда не помешает. Так что я планирую прибавлять и продолжать работать над машиной", – сказал российский пилот "Формулы-1".