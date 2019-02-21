Новосибирский рэпер избил и ограбил назойливых фанатов

В Новокузнецке (Кемеровская область) возбуждено два уголовных дела по статье "Грабеж" в отношении рэпера, от действий которого пострадали двое его поклонников, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону, житель Новокузнецка и житель Мысков обратились в отдел полиции за помощью. По их словам, на них напал рэпер и забрал телефоны и 2 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что накануне молодые люди приехали в ночной клуб на выступление местного рэпера. Поклонники решили лично пообщаться с кумиром после концерта, но музыканта это разозлило. Он нанес своим фанатам несколько ударов, после чего ограбил их.

Полицейские задержали 19-летнего музыканта, у него изъяты мобильные телефоны потерпевших. Выяснилось, что украденные деньги рэпер потратил на алкоголь. Задержанный полностью признал свою вину и заявил, что на ограбление поклонников его толкнула их назойливость.