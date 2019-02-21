К Универсиаде готовы: проверка безопасности спортивных объектов завершена
Проверку безопасности прошли все спортивные объекты Универсиады. Последним "экзамен сдал" стадион на острове Отдыха. Там сегодня развернулись заключительные учения. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".
Спасатели провели на стадионе тестовую эвакуацию. С задачей справились быстро — людей эвакуировали за 4 минуты.
Все объекты для проведения международных соревнований — ледовые арены и дворцы, катки, стадионы, спортивно-тренировочные комплексы — получили у МЧС высокую оценку. Все недочеты и предписания, связанные с пожарной сигнализацией, расположением табличек, наличия спецтехники, полностью устранены. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Обслуживающий персонал прошел инструктаж. Всего для участников и гостей Универсиады будут открыты 17 спортивных объектов.
Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования — Зимняя Универсиада — пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта.
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