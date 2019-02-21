Футбольный ЦСКА выкупил права на 20-летнего бразильца Сантоса

Молодой полузащитник бразильского футбольного клуба "Васко да Гама" Лукас Сантос с очень большой степенью вероятности продолжит карьеру в московском ЦСКА. По сообщениям инсайдеров на родине хавбека, права на него армейцы выкупили за 5 млн евро.

Diretoria de futebol @VascodaGama ainda não confirma a venda de Lucas Santos para CSKA. Amanhã pode fechar. #Itatiaia — wellington campos (@wellingcampos) 20 февраля 2019 г.

Скауты ЦСКА, работающие на рынке Южной Америки, обратили внимание руководства клуба на Сантоса во время молодежного турнира Copa São Paulo de Futebol Júnior, сообщает Спортбокс.Ru. По его ходу бразилец, которому в марте исполнится 20 лет, забил пять мячей в девяти матчах.

При этом не вполне понятно, сыграет ли Сантос за ЦСКА уже в ближайшее время: дело в том, что московский клуб приобрел 70% прав на игрока и вполне возможно, что он отработает последние полгода в "Васко" или будет сдан в аренду в третий клуб.